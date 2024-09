El trucazo casero para mantener la ropa negra como nueva

La limpieza de la ropa no es una tarea sencilla como parece. Al colocar las prendas en la lavadora es importante tener en cuenta ciertos aspectos, especialmente cuando se trata de ropa negra. Con estos cuidados se podrá mantener vivo el color evitando que se desgaste y comience a verse más vieja la ropa.

En primer lugar, lo primero que hay que realizar en esta limpieza es poner la ropa del lado del revés. Se recomienda usar un jabón específico para ropa negra y en caso de no conseguir ese, lo importante es que no tenga blanqueadores. Además, se aconseja no llenar en exceso la lavadora.

Para que el lavado sea óptimo, se agrega un puñado de sal gruesa que permite potenciar los colores. También hay que seleccionar un ciclo de limpieza suave. Se recomienda no utilizar suavizante y en su lugar usar vinagre. El suavizante muchas veces deja residuos que opacan los colores, por eso es recomendable evitarlo.

Es importante cuidar el color de la prenda. Fuente: Shutterstock.

Por otra parte, el lavado en este caso se realiza con agua fría para evitar que se desgaste la fibra. Lo ideal es tender la ropa a la sombra y por la noche. Con todos estos consejos el color negro se podrá mantener vivo y las prendas lucirán como nuevas. Es importante seguir las recomendaciones de limpieza al pie de la letra.

Un dato importante es no mezclar la ropa negra con blanca o con prendas de colores porque pueden desteñir y mancharse. Lo importante es tener los ingredientes a mano y separar las prendas por colores para que el lavado y la limpieza sean correctas. Después de esto verás que la ropa negra durará impecable por años.