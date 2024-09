Cris Morena viajó al pasado, lo compartió en redes y se llenó de corazones

Cris Morena marcó la infancia de varias generaciones con sus producciones en la pantalla chica. Ahora está estrenando una nueva tira, Margarita, y su felicidad es total. Esto lo dejó en claro en sus redes sociales, donde la siguen miles y miles de personas. En Instagram cuenta con un millón y medio de seguidores.

Cris Morena

Es en esta red donde compartió un video en el que viajó al pasado, no pasó desapercibido y se llenó de corazones. "Me encontré con Cris en Jugate y me dijo que estaba feliz por lo que estaba haciendo… Le dije que yo también estaba re contra feliz porque mañana se estrena Margarita por Max. Gracias a ella, que cuida la niña que hay en mi y hace que nunca pierda mi corazón… Ambas felices cumpliendo sueños", expresó junto a las imágenes.

Margarita es una tira de comedia dramática, fantasía y romance adolescente. Es derivada de la telenovela Floricienta que se emitió en 2004. Está protagonizada por Mora Bianchi, Ramiro Spangenberg, Isabel Macedo, Graciela Stéfani, Rafael Ferro, María Del Cerro, Julia Calvo y Tomás Benítez. Su estreno es hoy.

La historia sigue a una adolescente que recorrió varios hogares de adopción y desconoce su verdadero origen. Ella es hija de Florencia Santillán y Máximo Calderón de la Hoya. Un día, se cruza con Delfina Santillán, dueña del Hangar Soho, un centro artístico de moda que ofrece una serie de becas para talentosos artistas jóvenes.

Cris Morena junto a los protagonistas de Margarita

Es ahí que Delfina comienza a sospechar que la adolescente podría ser la heredera del trono del reino de Krikoragán y toda su fortuna, la cual fue robada por ella tras las fuerte complicaciones en el reino que obligó a sus hijos a ser exiliados, como así también desembocó en la desaparición de la familia.