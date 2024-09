Coti Romero imitó a Pamela Anderson y se mostró muy sensual

La ex participante de Gran Hermano, Coti Romero, decidió homenajear a la famosa actriz, Pamela Anderson e imitó su look que la hizo saltar a la fama en la década de 1990 por su actuación en la serie televisiva Baywatch.

Con 57 años Pamela Anderson está alejada de la exposición y desde hace cuatro años vive en una granja de su Canadá natal. Sin embargo, su sensual imagen sigue presente. El recuerdo de la actriz con su malla roja es imborrable para todos los que la admiran y la recuerdan.

Es por eso que Coti Romero la homenajeó e intentó mostrar su parecido con la actriz en una sensual producción que realizó para una conocida revista. “¡Las casualidades de la vida! Mi tío que siempre nos llama con mis hermanas con nombre de famosos a mi siempre me decía que era parecida a la Anderson”, relató la ex Gran Hermano.

Igual a la actriz. Fuente: Instagram.

Además, Coti Romero señaló que “cuando me dijeron de hacer esta sección me emocionó porque veía que se venían haciendo varias muy lindas y no me imaginé que me iban a llamar pero cuando surgió y encima Pamela Anderson me puse contenta. Ella es una bomba y que me hayan elegido para emularla me hizo re feliz”, contó en la entrevista.

Por otra parte, Coti Romero contó una intimidad y es que no sabe nadar, a diferencia de la famosa actriz. “Soy cero natación. No sé nadar directamente. Así que me da miedo. No podía ser nunca una guardavidas. Me gusta ir a la playa pero la verdad que no sé nadar, relató.