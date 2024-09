Un famoso cantante español tendrá su docuserie en Netflix

La plataforma de streaming Netflix está preparando una nueva docuserie sobre un cantante. Después de los éxitos que tuvo contando la vida de Luis Miguel y de Fito Páez, ahora será el turno de Alejandro Sanz que expondrá su carrera y sus secretos. Esperan que sea un verdadero éxito.

Como muchos sabrán Alejandro Sanz es un artista español que en el último tiempo contó que tuvo depresión y que vivió una fuerte lucha para salir adelante. “Últimamente me veis poco por aquí, pero hoy es un día especial. Tengo que contaros un proyecto que me llena de ilusión y no aguanto más... Voy hacer el tour más grande de toda mi carrera. Me vais a ver dónde nunca me habéis visto… ¿Qué os parece? Suena bien, ¿verdad? #CuandoTodosMeVen”, contó el cantante en su cuenta de X.

En tanto, desde Instagram Alejandro Sanz relató que hablará sobre su vida privada. “Este es un pase VIP al backstage de toda una vida. La serie documental de Alejandro Sanz ya ha empezado a rodarse”, contó sobre la docuserie que estará en Netflix. Eso generó miles de likes de parte de sus seguidores.

Una vida dedicada a la música. Fuente: Instagram.

“Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Cuando todos me ven, es en Netflix. Mi docuserie próximamente. #CuandoTodosMeVen”, añadió el artista haciendo un juego de palabras con su conocida canción “Cuando nadie me ve”.

Hasta el momento nadie sabe cuándo se estrenará la serie sobre la vida de Alejandro Sanz. De todas maneras Netflix cree que será un gran éxito tal como ocurrió con El amor después del amor, que se basó en la vida de Fito Páez “El Sol, la serie de Luis Miguel, que reveló algunos misterios de su vida familiar.