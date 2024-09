Todo lo que se conoce sobre el documental de Fabiola Yáñez sobre Alberto Fernández

Después de darse a conocer nuevos testigos que declararon en la causa de violencia de género contra Alberto Fernández, volvió a recobrar impulso el documental que Fabiola Yáñez tiene grabado sobre el ex presidente. Como se dió a conocer hace un tiempo atrás, allí se revelarían algunos detalles de la relación con Fernández y se hablaría de algunos temas que fueron controversiales en su gobierno, como el vacunatorio VIP y la "fiesta de Olivos" durante la pandemia.

La responsable de esta noticia, en junio del año pasado, fue la periodista Sandra Borghi a través de su cuenta de X (ex Twitter). Allí la conductora de TN, también había revelado algunos detalles de la vida personal de Fabiola "lleva hoy una vida muy austera, no tiene auto, vive en un dpto de 2 dormitorios en el centro de Madrid, que no es de ella. Sale solo a hacer las compras y a ocuparse de su hijo", se puede leer en X.

Según trascendió, en el documental se ve a Fabiola hablando a la cámara durante horas. Foto: Infobae

Aunque todavía no se conoce la fecha exacta del estreno de este documental ni en que plataforma de streaming se transmitirá, si se conoce que el nombre que llevará será "Fabiola, la verdad". Esta producción, que fue financiada por la ex primera dama, fue dirigida por un director español que se aseguró que no se filtraran más detalles.

En aquel posteo, recientemente nombrado de Sandra Borghi, también se dió a conocer que el documental tendrá seis capítulos de 40 minutos de duración cada uno. El film irá acompañado de la publicación de un libro que contará sus días en la Quinta presidencial de Olivos.

En el documental se relatan detalles sobre Alberto, el vacunatorio VIP, la fiesta de Olivos y CFK. Foto: Archivo

Mientras se espera el estreno de este documental, en las últimas horas, se viralizó un audio presentado por la querella en el que se escucha a Alberto Fernández insultando gravemente a su ex esposa en el cuarto presidencial en la Quinta de Olivos. Por su parte, el ex presidente del Frente de Todos presentó a la llamada "testigo B" que en su relato, supuestamemte, detalla algunos problemas de alcohol que tenía Fabiola Yáñez.