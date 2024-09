Netflix: la serie coreana que es un joya escondida y que todos deberías ver

Netflix se ha convertido en una plataforma con miles de opciones para los amantes de los K-Drama. En esta plataforma de streaming hallarás cientos de títulos, algunos populares y otros no tanto. El problema es que a veces es difícil encontrar las verdaderas joyas que tiene Netflix.

Por suerte, no debes preocuparte ya que hemos encontrado Mi diario de liberación. Esta es una serie distinta a las series coreanas que se conocen. Si bien todas se caracterizan por sus historias de amor con un poco de comedia, Mi diario de liberación va un poco más allá y revela algunos puntos de Corea de los que muy pocas veces se habla.

La serie tiene una sola temporada. Foto: Archivo.

¿De qué va esta serie?

La serie presenta a tres hermanos que viven en una zona rural de Seúl. Ellos deben tomar el tren y el colectivo para llegar a sus trabajos. Los hermanos se sienten insatisfechos con sus vidas ya que están repletas de problemas laborales y amorosos. Por este motivo es muy fácil sentirse identificado con esta serie y sus personajes.

También hay un personaje misterioso, el señor Goo. Este hombre llega al pueblo a trabajar como carpintero aunque prefiere no involucrarse con los habitantes de allí. Siempre se mantiene al márgen de todas las actividad y muchos creen que se debe a sus problemas con el alcohol. Él será importante para la trama.

La serie se estrenó en 2022. Foto: Archivo.

Además de su historia adictiva, la serie cuenta con un nivel de fotografía y diálogos únicos que te harán enamorarte de Mi diario de liberación. Una de las frases más destacadas es aquella que dice: “5 minutos al día. Si tiene 5 minutos de paz es soportable. Cuando le abro la puerta a un niño y me dice 'gracias' eso me hace feliz por 7 segundos. Cuando abro los ojos y recuerdo que es sábado, eso me hace feliz por 10 segundos. Así alcanzo 5 minutos al día. Así Sobrevivo”.