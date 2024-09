Pampita y un precioso look primaveral que no pasó desapercibido en la red

Carolina Ardohain, más conocida en el mundo del espectáculo como Pampita, nació en General Acha (La Pampa) y creció en el pequeño pueblo de Doblas. "No teníamos juguetes, éramos de un lugar muy austero, con una naturaleza maravillosa. Jugaba mucho en la calle y con mis primos", recordó en una reciente entrevista con Héctor Maugeri.

La primera vez que apareció en la TV fue a sus 16 años. "Ahí tenía que trabajar porque quería pagarme el viaje de estudios y para mi familia era imposible. Como había salido Reina de los Estudiantes, me invitaron a un canal. Estuve en un programa de deportes y era la que hacía los sorteos. Esa plata la puse mes a mes para el viaje de estudios”, contó.

En sus inicios, sus compañeras modelos la apodaban “camuca” o “mucama”. ¿Qué le generaba eso a ella? “No me dolió. Si uno está bien, esas cosas no te influyen. Estaba tan contenta y disfrutaba tanto de mis trabajos que no había nada que me pudiera detener. No sentía lo malo porque lo mío era muy grande”, explicó.

En la actualidad, Pampita es una de las modelos más conocidas de la Argentina. Trabajó tanto en su país natal como en el exterior. En Instagram tiene miles de seguidores que están pendientes de todo lo que comparte y llenan sus publicaciones de comentarios y corazones.

Ahora, Ardohain subió una fotografía que no pasó desapercibida en la red. Es que la hermosa modelo de 46 años lució un precioso look primaveral.