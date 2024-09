Las conmovedoras palabras de Richard Gadd en la entrega de los Premios Emmy

Durante la 76° entrega de los Premios Emmy que se llevó a cabo en Los Ángeles, el protagonista de Bebé Reno, Richard Gadd hizo emocionar a más de uno con su emotivo discurso. El creador se llevó la estatuilla de mejor actor, mejor guión y también a la mejor miniserie. Arriba del escenario aprovechó para brindar unas palabras emocionantes.

“Hace diez años, estaba hundido y nunca pensé que podría recomponer mi vida. Nunca pensé que podría recuperarme de lo que me pasó y poder volver a ponerme de pie. Y aquí estoy, un poco más de una década después, recibiendo un premio en la entrega de premios más importante de la televisión”, dijo Richard Gadd visiblemente emocionado..

“Y no lo digo para sonar arrogante, lo digo como un estímulo para cualquiera que esté pasando por un mal momento en este momento. Hay mucho sobre esta vida, no sé por qué. Estamos aquí, pero sé que nada dura para siempre y no importa lo mal que se ponga, siempre mejorará si estás sufriendo, sigue adelante, y te lo prometo, todo estará bien”, añadió el protagonista de Bebé Reno.

La serie más premiada. Fuente: Netflix.

Cuando recibió el premio a la mejor miniserie, Richard Gadd habló de las plataformas de streaming. .“No es necesario tener un gran elenco, sino que hay que tener una buena historia. Lamento si molestamos a las grandes compañías u ocupamos su espacio. Pero es bueno darle visibilidad a personas que no son tan conocidas”, añadió el actor.

“Cuando un comediante en apuros le muestra un poco de amabilidad a una mujer vulnerable, se desata una obsesión enfermiza que amenaza con destruir las vidas de ambos”, señala la sinopsis de Netflix sobre la historia que fue furor en la plataforma. También Jessica Gunning, que interpretó a la acosadora Martha Scott, se llevó el premio a mejor actriz de reparto.