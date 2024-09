La romántica propuesta de casamiento a una ex Casi Ángeles en un lugar soñado

La actriz y cantante, ex Casi Ángeles, Rochi Igarzabal está en uno de sus mejores momentos. Además de disfrutar en familia unas vacaciones en un lugar paradisiaco de México, su novio le hizo una propuesta romántica de casamiento. La actriz no pudo dejar de emocionarse ante semejante situación vivida.

La cantante compartió imágenes de su descanso junto a su novio y futuro esposo, Milton Cámara y la hija que tienen en común, Lupe. En uno de sus posteos de Instagram, Rochi Igarzabal contó en detalle y mostró un video de la propuesta que le hizo su pareja que la emocionó hasta las lágrimas.

“Este video lo grabó Lupi y así va. No me imaginaba nada de lo que iba a pasar. Pero fue como una película...o es como una película. Dicen que a veces la realidad supera la ficción. Y sí, este momento superó todo lo imaginado para este viaje. En fin, nos casamos”, expresó la actriz.

Vacaciones soñadas en familia. Fuente Instagram.

Además, la actriz recordó que en tierra azteca fue donde comenzó la historia de su pareja: “Saben todo lo que esto significa para mí. Y si no lo saben, la hago corta. México me cambió la vida hace 10 años. Acá conocí a Milton. Me terminé de abrazar en muchos aspectos. Acá me enteré de que Lupita venía en camino. La música empezó a hacerme volar de muchas maneras. México me llenó de colores, amigos y familia. Volvemos 10 años después a contarle a Lupi cómo empezó todo”, escribió en su redes.

A Rochi Igarzabal se la vio hace unas semanas atrás en el Gran Rex donde se realizó el Cris Morena Day. La actriz se animó a subirse al escenario y cantó algunas de las canciones más recordadas de Casi Ángeles. Fue ovacionada y muy bien recibida por el público presente.