Pampita modeló para la cámara y deslumbró con su gran belleza a sus 46 años

Desde chica, Pampita siempre supo que su camino era el arte. "Estudié ballet toda la infancia. Esa disciplina exigente a la que había que dedicarle el 100% de tu tiempo. Salía del colegio y me iba a ensayar, de lunes a sábado. Era muy difícil, pero me enseñó, me dio bases para el resto de mi vida. Y disfrutaba mucho de bailar. Me sentía libre, en mi propio mundo", contó en una entrevista con Teleshow.

Carolina Ardohain

De La Pampa se fue a Buenos Aires en búsqueda de cumplir sueños. "Cuando llegué, vivía con una compañera de ballet en Matienzo y Libertador, y salí a tirar currículums. Tenía 16 años, secundario incompleto y ninguna experiencia. Y a la semana conseguí trabajo en un bowling sobre Soldado de la Independencia. Salía tres, cuatro de la mañana, y con eso tenía algunos ahorros para poder hacer castings durante el día", señaló.

Y sobre lo que le costó llegar a donde está, expresó: "Soy muy consciente de todo. También de la suerte que tuve, porque siempre hay como una varita mágica que te da ese primer paso. Después hay que trabajar seriamente y ser profesional, porque tenía muchas compañeras lindísimas y talentosas, pero que quedaron en el camino. Tal vez yo tenía más clara la meta final".

Pampita

"Hubo algo mágico desde el principio, una conexión con la gente. Y eso se dio solo. No sé qué sucedió, fue como algo imperceptible que no se puede fabricar. Sale o no sale. Y en este caso, salió", aseguró Pampita.

En Instagram, Carolina Ardohain (su verdadero nombre) es muy activa y diariamente sorprende con el contenido que sube. Ahora, modeló para la cámara y deslumbró con su gran belleza a sus 46 años. ¡Mira las imágenes!