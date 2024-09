Desde el gimnasio, así moldea su preciosa figura Cinthia Fernández

Luego de años, Cinthia Fernández dio por finalizado el conflicto judicial que mantenía con su ex, Matías Defederico. "Era un monotema en mi vida. Yo ahorraba plata para el día que mis hijas cumplan la mayoría de edad. Yo me iba a tener que bancar una deuda de por vida con una persona que no iba a pagar. Me llevó tres o cuatro años asimilar que él no iba a pagar nunca. Me llevó llanto, pelea y escándalo. Después cuando lo asimilas, la llevás mejor. Lo que pasa es que es fácil decirlo, pero es difícil hacerlo y lo traslado a cualquier mujer que tiene esta situación, que no son pocas", reconoció en diálogo con Teleshow.

"Hay 7 de cada 10 mujeres que no le pasan la cuota alimentaria y no importa la clase social. No está ligado a gente que tenga guita o no porque a veces los que más tienen son los que menos pagan. Hay tipos que están forrados en guita y le pasan 100 lucas a un pibe. A mí me pasaban 55 por tres. O sea 17 lucas por cada piba", agregó Fernández.

En Instagram, donde la siguen miles de personas, más de una vez se encargó de realizar descargos para exponer su situación. Cinthia jamás se calló nada de lo que le pasaba y siempre fue al frente sin importar las consecuencias.

Quien la ayudó y llevó adelante el juicio por alimentos contra su ex fue el abogado penalista Roberto Castillo, con quien hoy mantiene un vínculo amoroso. En las redes se los ve muy felices juntos y comparten muchos momentos en familia.

Pero no solo eso sube a sus redes. Cinthia Fernández también comparte parte de su entrenamiento físico y encanta a sus admiradores. Ahora, desde el gimnasio enseñó cómo moldea su preciosa figura.