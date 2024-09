Catherine Fulop compartió imágenes desde el gimnasio que enamoraron a todos

Si bien hoy se la caracteriza por ser una amante del deporte y el entrenamiento físico, Catherine Fulop no siempre fue así. En su cuenta de Instagram, donde es muy activa y la siguen miles y miles de personas, hace un tiempo contó toda la verdad. “Nunca realicé ninguna actividad física, no me gustaba hacer deportes, lo mío era otra cosa", reconoció Cathy.

"Con la llegada de mis hijas, quise mejorar mi cuerpo porque sentía que todo se me estaba cayendo, y ahí empecé, a entrenar y cuidar mi salud”, señaló la actriz y modelo venezolana-argentina.

"Siempre fui de caderas y cola grande, me hice una intervención para agrandar mis boobies (sentía que estaba desproporcionada). Seguro que le pasa a muchas chicas”, admitió Fulop buscando empatía entre sus admiradoras. “Mi cuerpo cambió y lo más importante, me siento activa y saludable”, añadió.

En la actualidad, Catherine Fulop se dedica a compartir muchos momentos de su entrenamiento en el gimnasio junto a su entrenador personal, Rocko. De hecho, en una de sus últimas publicaciones en la red, subió imágenes que enamoraron a todos.

En el pequeño clip se la ve realizando drop set de peso muerto con un precioso conjunto animal print. "Un fuego este ejercicio", manifestó la artista.

Mira el video de Catherine Fulop