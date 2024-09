Quién es Valentín Yankelevich, el nieto de Cris Morena que conquistó la red

Valentín Giordano Yankelivich se robó todas las miradas en los premios Martín Fierro y su cara colmó todas las redes sociales al subir junto a su abuela, Cris Morena, a su homenaje. En el momento que Santiago del Moro anunció el homenaje a la creadora de series juveniles, ambos subieron al escenario y el joven robó cientos de suspiros.

ValentínYankelevich es uno de los tres hijos que Romina Yan tuvo junto al empresario Darío Giordano durante sus 12 años de relación. Valentín, quien ahora tiene 21 años de edad, era sólo un niño cuando su madre, Romina Yan, falleció a la edad de 36 años.

ValentínYankelevich es el hijo del medio de Romina Yan. Foto: Youtube

Al aparecer el joven muchacho, las redes estallaron al segundo. En la cuenta de X (antes Twitter) de El ejército de LAM compartieron unas imágenes de Valentín y escribieron: “Ya a una novela de Cris no? #LAM”. Mientras se podían leer decenas de comentarios que hacían referencia a Balentino "Es un bombón”, “Qué precioso”, “Qué hermoso es”, “Muy lindo".

Actualmente, Valentínse encuentra lejos de participar en una de las novelas de Cris Morena. El joven se dedica a correr carreras de automovilismo. Hace algunos meses, a través de su cuenta de Instagram, Valentín contó que comenzó a participar de carreras en la categoría TC2000 Series junto al equipo de Marcelo Ambrogio.

Valentín Yankelivich, nieto de Cris Morena, se dedica a correr en TC 2000. Foto: Archivo

En una entrevista el hijo de Romina Yan declaró “Yo estaba en un momento de mi vida en el que no sabía qué hacer, estaba estudiando, pero no me terminaba de gustar. La idea de ser piloto la había dejado de lado porque siempre la vi muy lejana y pensaba que no le iba a agarrar nunca el ritmo. Pero mi abuelo me bancó y gracias a él pude arrancar a correr”. Así fue como encontró su profesión.