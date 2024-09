El nuevo álbum de fotos de Nati Jota en bikini que conquistó miles de corazones

Una vez más, Nati Jota llamó la atención en Instagram. En esta red social la siguen miles y miles de personas que están pendientes de todo lo que sube y llenan sus publicaciones de comentarios y corazones. Así ocurrió con el nuevo álbum de fotos que compartió en bikini.

Junto a las imágenes, escribió: "Este viaje me enseñó que hay muchos viajes distintos esperándote en cada lugar nuevo que pisás. Y que sólo vas a hacer uno, el tuyo, que depende de tu compañía, tus gustos, tu bolsillo, los consejos que recibas, tu humor, y hasta de un poco de suerte. Incluso los lugares más pequeños tienen recovecos que yo me perdí, pero vos no. Y la suma de pequeñas decisiones que vamos tomando hacen EL VIAJE".

"El otro día dije, y me putearon bastante en tuiter para variar, que hay algo pedante en aconsejar a quien está en un lugar al que ya fuimos. Obvio que hay primero una intención expresa de compartir una buena experiencia o evitarle al otro una mala; pero es que es tan bella la sensación de MOCHILA DE AVENTURAS Y CONOCIMIENTO ADQUIRIDO que da el conocer lugares nuevos; son tantas estas mini decisiones que tomamos permanentemente, que nos encanta transformarlas en algo bueno para un otro. Y, claro, escucharnos repetir nuestras historias viajeras", agregó.

Y, Nati Jota, indicó: "Esto es en Capri y la pasamos muy lindo pero seguro que nos perdimos mil cosas y que vivimos otras mil que casi que las dejamos pasar. Saludos amigos".

Por último, sumó: "Se empezó a picar el mar y antes de que me quede tiesa esperando a que se me vayan las ganas de vomitar y el miedo a que se de vuelta, al muchacho del bote le pintó gracioso y puso Titanic. Se ve que a mí me pintó más graciosa y quise imitar la pose clásica de dicha peli; a la que no le dio gracia fue a la chica a la que me le caí encima".