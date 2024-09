El atrevido look que Wanda Nara eligió para los Martín Fierro

La empresaria y conductora Wanda Nara dio que hablar en los Martín Fierro. La ex pareja de Mauro Icardi no pasó desapercibida en la entrega de los premios, edición 2024, y sorprendió con un atrevido look. Ella misma lo definió como “bad bitch”, en honor a su canción.

Wanda Nara logró acaparar la atención de todo el mundo y se animó a anticipar los detalles de la nueva temporada de Bake Off: “Vero, te lo puedo decir, hay muchas sorpresas que no van a creer. Nunca imaginé que un programa de cocina pudiera dar tanto”, explicó con entusiasmo.

Además de su vestido turquesa al cuerpo que marcaba su silueta, Wanda Nara lució unos lentes de estilo futurista. También la empresaria se refirió a su nominación por MasterChef: “El grupo de MasterChef nunca lo abandoné. Es como ver a esos compañeros de secundaria de hace mil años. Ojalá que ganemos, nosotros somos la cara visible, pero hay mucha gente atrás”, sostuvo.

Un look atrevido. Fuente: Instagram.

La modelo no llegó sola a la ceremonia si no que fue acompañada por su hijo Valentino López. Además, Wanda Nara mostró que ya reparó las diferencias que tenía antes con Evangelina Anderson. “Isabella, la hija de Wanda, va al colegio con mi hija. El otro día las llevé a la pileta, y después se vinieron a casa a dormir con Francesca y Benchu y me quedé dormida abrazada con las dos nenas”, contó Evangelina.

No es la primera vez que Wanda Nara sorprende con sus looks. Tiempo atrás publicó en Instagram una campaña que realizó para una reconocida marca donde mostró un conjunto de dos piezas. Inmediatamente las imágenes se llenaron de likes y de comentarios.