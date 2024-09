Así es la rutina de entrenamiento de Catherine Fulop para lucir fabulosa a sus 59 años

Ova Sabatini y Catherine Fulop están juntos desde comienzos de los '90 cuando los unió su trabajo. Ambos trabajaban en la telenovela Déjate Querer, creada por Raúl Lecouna, dirigida por Tato Pfleger y que se emitió por Telefe. La tira contaba la historia de la vida de un arquitecto con mucho dinero que cambia por completo cuando conoce a una mujer que estudia derecho para demostrar la inocencia de su padre. Por un error, él se hace creer a ella que es pobre.

Catherine Fulop y Ova Sabatini

Si bien hoy Fulop no está trabajando en ninguna telenovela, en su carrera fue parte de grandes producciones como 'Abigail', 'Pasionaria', 'Mundo de fieras', 'Déjate querer', '¡Grande, pa!', 'Cara bonita', 'Rebelde way', 'Los ex' y 'Taxxi, amores cruzados', entre otras. Además, también trabajó en el cine en 'Mercenarios', 'Marigold' y 'Solos en la ciudad', por nombrar algunas películas.

Así es como cosechó fanáticos en todo el mundo y que siguen de cerca todos sus pasos en las redes sociales. Sus publicaciones se llenan de corazones y hermosos mensajes. En Instagram, Cathy cuenta con más de tres millones de seguidores.

Catherine Fulop, hermosa

Ahora, compartió un video en el que enseñó su entrenamiento físico que le ayuda a lucir fabulosa a sus 59 años. "Ser fuerte no significa tener fuerza, ser fuerte es seguir teniendo esa fuerza incluso cuando ya no te queda", expresó Fulop.

"Si es verdad a veces cuesta y mucho pero la motivación ayuda mucho yo ya he perdido 20 kilos he dejado de fumar y tengo una vida saludable estoy genial y gracias a ti mi Catherine Fulop que eres mi motivación vamos a darle duro", escribió una usuaria.