Atención: la lista definitiva de celulares que se quedarán sin WhatsApp en septiembre

Desde hoy, 1 de septiembre de 2024, varios teléfonos móviles ya no podrán utilizar WhatsApp debido a que la aplicación ha dejado de ser compatible con dispositivos que operan con versiones de sistemas anteriores a iOS 12 y Android 5.0.

Esta actualización afecta a modelos de reconocidas marcas como Apple, Samsung, LG, Huawei, Sony, y Lenovo, entre otras.

WhatsApp, la popular aplicación de mensajería de Meta, constantemente actualiza su plataforma para integrar nuevas funciones y fortalecer la seguridad. Sin embargo, los dispositivos con sistemas operativos desactualizados no pueden soportar estas mejoras, lo que los deja fuera del rango de compatibilidad. Por este motivo, a partir de hoy, aquellos teléfonos que no cumplan con estos requisitos mínimos ya no podrán ejecutar la aplicación.

Entre los dispositivos afectados se encuentran teléfonos con sistemas operativos Android e iOS.

Los usuarios de los teléfonos afectados habrán recibido una notificación alertándolos sobre esta interrupción del servicio. Esta advertencia tiene como propósito ofrecer tiempo suficiente para tomar decisiones, como intentar actualizar el sistema operativo si es posible, o adquirir un nuevo dispositivo que sí sea compatible con las versiones actuales de WhatsApp.

Los dispositivos que se quedarán sin soporte de WhatsApp en septiebre

La lista de iPhone que no son compatibles con iOS 12 y, por tanto, no tienen acceso a WhatsApp son:

iPhone (Primera generación).

iPhone 3G.

iPhone 3GS.

iPhone 4.

iPhone 4S

iPhone 5

iPhone 5c

WhatsApp solo es compatible con dispositivos que operen con Android 5.0 (Lollipop) o versiones más recientes. Por lo tanto, los teléfonos que no puedan actualizarse a esta versión o superior ya no podrán utilizar la aplicación. Aquí se presentan algunos modelos de teléfonos Android que no pueden ser actualizados a Android 5.0: