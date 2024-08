Su percepción lo es todo, estos son los signos más prejuiciosos

La astrología nos ayuda a conocer nuestras características y, si sabemos aprovecharlo, podemos aprender a reconocer nuestras fallas. Sin embargo, hay signos que tienden a enfocarse más en las fallas ajenas.

La razón principal del prejuicio radica en los valores morales, principios y normas que rigen a la especie humana. Aunque puede haber coincidencias en gran parte de estos aspectos, es normal que existan diferencias. ¿A dónde apunta el prejuicio? En mayor o menor medida, dañamos al otro, tal vez intencionalmente, tal vez no. Estos son los signos más prejuiciosos del zodiaco:

Capricornio: los nacidos bajo este signo no tienen vergüenza en admitirlo; son extremadamente prejuiciosos. Consideran que una persona se conoce a primera vista, al igual que un libro por su portada. No sienten la necesidad de probar o experimentar y, si su instinto les advierte algo y eso se llama prejuicio, no les importa.

Virgo: aunque no son precisamente dañinos, caen en el prejuicio a veces, especialmente cuando se trata de una persona con la que han tenido algún problema. De inmediato, su visión sobre esa persona cambia y el prejuicio es absoluto. Juzgan todo y comienzan a señalar sus errores.

Leo: aunque no son personas que estén pendientes de lo que hacen, opinan o cómo se comportan los demás, los Leo son prejuiciosos con la gente prejuiciosa. Les molesta al extremo esa gente que cree conocer a todos sin siquiera haberles hablado. Si hay algún prejuicio en Leo, es este.