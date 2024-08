Lourdes Sánchez se realizó un cambio de look y conquistó corazones

Lourdes Sánchez ganó popularidad en Argentina gracias al ciclo que Marcelo Tinelli conducía en la TV, el Bailando por un sueño. Se presentó al casting varias veces hasta que logró ingresar en 2007. Cuando lo hizo, armó sus valijas y abandonó su Corrientes natal.

Lourdes Sánchez debutó en el Bailando en 2007

"Tenía muy claro lo que quería desde que empecé a bailar: yo quería las luces, quería esto, cámaras. Siempre me gustó que me miren, que me saquen fotos, siempre, pero tenía que llegar acá…", contó la bailarina en una entrevista con Teleshow.

"Hice ese casting en el que éramos muchos bailarines, muchos, muchos. Yo siempre confié mucho en mí. Me tocó bailar con Gabo Sandivaras y aparecen el Chato (Prada) y (Federico) Hoppe, y ahí me agarró como un poco de miedo, porque yo los veía por la tele. Ellos miraron la coreografía que nos hicieron hacer", relató.

Lourdes Sánchez enamora en Instagram

"Vuelvo a Corrientes y me dicen que había quedado seleccionada y que iba a bailar con Jorge Ibáñez. No lo podía creer; aparte lo amaba a Jorge. Preparé mis valijas, puse mucha mucha ropa, porque yo sabía que no iba a volver. Le dije a mi mamá: 'Mirá que yo no voy a volver, así dure un día en el certamen'", señaló.

Hoy, es una de las bailarinas más conocidas del medio y eso se puede ver en sus redes sociales. En Instagram la siguen miles y miles de personas que llenan sus publicaciones de hermosos mensajes. Ahora, Lourdes Sánchez se realizó un cambio de look, lo enseñó y conquistó el corazón de más de un internauta.