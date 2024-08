La comedia romántica de Netflix que arrasa y hará que te vuelvas a enamorar

Desde que Netflix existe no sólo ha generado grandes producciones originales de la plataforma, sino, también ha sabido recuperar de la historia grandes películas que parecían estar olvidadas y que en su catálogo, vuelven a ser un éxito. En este caso, la N roja agregó una comedia romántica que se estrenó hace 16 años y hoy vuelve a estar en el top de lo más visto gracias a esto.

Se trata de la película "Soltero en casa" protagonizada por Matthew McConaughey y Sarah Jessica Parker. Además de contar con otras grandes actuaciones como Bradley Cooper y Zooey Deschanel. Si ya las has visto es una buena ocasión para volver a repetirla y si no la has visto y estás suscrito a Netflix, no te la puedes perder de ninguna manera.

Matthew McConaughey y Sarah Jessica Parker protagonizan esta graciosa comedia romántica. Foto: Netflix

En "Soltero en casa" vamos a seguir la historia de Tripp, un atractivo hombre soltero de 35 años que aún vive con sus padres, Sue y Al. Ya un poco cansados de la situación, ellos deciden tomar las riendas del asunto y crear una situación para que su hijo decida mudarse solo.

Para esta tarea contratan a Paula, una profesional que se encargará de enamorar a este soltero para que se pueda independizar y dejar el hogar de los padres. Obviamente, en el medio de esta tarea, estos personajes encontrarán el amor y el conflicto que deberán superar para estar juntos.

"Soltero en casa" muestra la historia de amor entre los personajes encarnados por Sarah Jessica Parker y Matthew McConaughey. Foto: Netflix

Si buscas disfrutar de una noche llena de romance y también de algunas risas, "Soltero en casa" en Netflix es el plan perfecto para esto. Como dijimos, el gigante del streaming rescató a una de las mejores comedias románticas de los 2000, volviendo a enamorar a todos los usuarios de la plataforma.