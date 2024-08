Romina Malaspina supo bien aprovechar sus minutos de fama dentro de la casa de Gran Hermano para abrirse camino en los medios. Ella ingresó en 2015 al reality que se emite por Telefe y, pocas semanas atrás, consagró a un nuevo ganador. Luego, participó en otros programas similares.

En Chile estuvo en Doble Tentación y la producción la expulsó. ¿Por qué? Agredió físicamente a una compañera. Ocurrió que otra de las concursantes se dirigió hacia la cama de Malaspina para tirarle mostaza en la almohada. Fue allí que se defendió y la golpeó con un almohadón. También participó en Supervivientes, la versión española de Survivor.

En 2020, Malaspina reapareció en la televisión argentina y sorprendió con su cambio físico. Es que pasó por el quirófano y se realizó varios retoques. Además, muchos quedaron impactados por las prendas que lucía para salir al aire.

Romina Malaspina compartió un nuevo álbum de fotos de su viaje a Ámsterdam

En la actualidad, Romina Malaspina no está trabajando en TV y llama la atención en sus redes sociales. En Instagram tiene miles de seguidores que llenan sus publicaciones de 'me gusta' y mensajes. Ahora, subió un nuevo álbum de fotos de su viaje a Ámsterdam y no pasó desapercibida.

Junto a las imágenes, indicó: "Si van, no pueden dejar de hacer estas cosas: rentar una bici para recorrer la ciudad; visitar coffee shops; visitar el Rijksmuseum; ir al Vondelpark; visitar la zona roja y navegar por los canales".