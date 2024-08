Nati Jota enseña su rutina en el gimnasio y encanta a sus admiradores

Antes de trabajar en OLGA, el canal de streaming que lidera Migue Granados, Nati Jota lo hizo en Luzu TV. Sorpresivamente, la comunicadora anunció su salida al aire y todos quedaron boquiabiertos. "No me fui mal para nada, y mi salida no tuvo que ver particularmente con cuestiones de plaga", contó en diálogo con Ángel de Brito.

Nati Jota en OLGA

Y continuó: "Fue un todo. Había algo de la dinámica, de los temas, de los que hablábamos y del programa que me hacía sentir que ya había dado todo lo que podía dar ahí. Entonces, la motivación y el desafío sentí que estaban resueltos”.

“Tampoco es que decía: ‘Ay, bueno, pero me pagan una fortuna’... Igual, nunca me guié por la plata a la hora de elegir un trabajo. Me sentía cómoda, pero ya había dos cosas que...", añadió.

Nati Jota es muy activa en Instagram

Luego, aseguró: "Me costó mucho tomar la decisión porque en ese momento Luzu era el único canal de streaming, y me preguntaba qué vendría después de eso. En ese momento no pensaba en otro canal al que le fuera tan bien".

En Instagram, Nati Jota es muy activa y diariamente llama la atención con el contenido que sube. Ahora, lo hizo entrenando. Es que la influencer enseñó su rutina en el gimnasio y encantó a más de uno de sus miles y miles de seguidores.