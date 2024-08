IA muestra cómo luciría Zelda en la vida real y los likes le llueven

Muchos fans de videojuegos amarían conocer a sus personajes favoritos en la vida real. Ahora esto es posible gracias a la inteligencia artificial. Esta herramienta digital ha demostrado su poder para crear imágenes sobre cualquier personaje y una prueba de ello es lo que ocurrió con la Princesa Zelda.

The Legend of Zelda es un videojuego de acción y aventura japonés. Este juego electrónico relata las historias del joven guerrero Link. Él debe enfrentarse a todos los villanos, ayudar a la Princesa Zelda, derrotar a Ganondorf y salvar el reino de Hyrule. The Legend of Zelda es un ícono dentro del mundo gamer.

La versión cread por la inteligencia artificial

Así se vería el personaje en la vida real. Foto: Egames.

Zelda es uno de los personajes principales del videojuego. Ella es una princesa que sabe luchar y está lejos de ser una damisela en apuros. Aunque es secuestrada por Ganondorf, ella sabe escapar y siempre recibe ayuda de Link. Además, Zelda es la reencarnación de la diosa Hylia, portadora de la Trifuerza de la Sabiduría.

La princesa es presentada como una joven elegante y cordial. Ella es tranquila y con un buen corazón pero demuestra su carácter cuando es necesario. Tiene un sentido de justicia muy marcado y es muy querida en su reino. Por estas características, este personaje se ha ganado el corazón de muchos gamers.

Ella es la proncesa Zelda. Foto: Archivo.

La princesa tiene diferentes aspectos en cada entrega pero es conocida por su cabellera rubia, ojos claros y orejas puntiagudas como las de un elfo aunque son un poco más cortas. Su vestuario consiste en un vestido azul, blanco y rosa que lleva bordado el símbolo de la Familia Real.