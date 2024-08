Cinthia Fernández sorprendió a sus seguidores desde la playa

Cinthia Fernández es muy activa en las redes sociales y comparte gran parte de su vida diaria. En las últimas horas, en Instagram, reveló la angustia que le generaba dejar a sus hijas por un viaje laboral.

Cinthia Fernández junto a dos de sus hijas

Según contó, su hija Francesca se largó a llorar antes de que se fuera al aeropuerto para tomar su vuelo. “Ella se durmió conmigo llorando porque me iba... Qué triste estoy. No sé irme sin ellas”, expresó Cinthia.

"Alguien se va y no quiere dejar a ningún pollito. Hace mucho no me voy sin ellas. Si bien es para laburar, sé que debería estar contenta y no lo estoy. No quiero irme y dejar por unos días a los que amo", aseguró la mediática.

Cinthia Fernández es muy activa en Instagram

Cinthia comparte mucho tiempo con sus pequeñas y tiene un vínculo muy cercano. Así lo demuestra en la web con el contenido diario que sube en el que suele vérsela muy feliz y alegre junto a las tres niñas.

Lo que Cinthia Fernández no había dicho es a dónde se iba de viaje y sorprendió a sus seguidores desde la playa. "Hello MIAMI, llegué. Vine a trabajar y les voy a mostrar cosas zarpadas SALE, CAMPAÑAS, lugares...", indicó junto a un video.