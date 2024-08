Siempre callados y observando, estos son los tres signos más tímidos

Gracias a la astrología, podemos entender mejor a las personas y las particularidades que las definen. Las personas nacidas bajo estos signos tienden a evitar destacar en la multitud y prefieren mantenerse en un segundo plano. Incluso en el ámbito de la pareja, optan por la monotonía en lugar de lo desconocido.

Todos conocemos a alguien que evita ser el centro de atención, ya sea en una clase o durante un brindis. Son aquellos que prefieren no hablar en grupos de desconocidos y se sitúan al margen en las fotos. Esto hace que parezcan callados y distantes, además de poco abiertos a nuevas experiencias.

Estas personas son muy reservadas, lo cual no significa que sientan poco, sino que exteriorizan muy poco sus emociones. Temen mostrarse tal cual son y hacer el ridículo. Estos son los signos más tímidos del zodiaco.

Piscis: son unos románticos empedernidos, por lo que prefieren darle mucha importancia al ámbito emocional por sobre el sexual. Esto hace que no sean particularmente osados en la cama, y que elijan una rutina antes que buscar situaciones nuevas y desconocidas. Prefieren quedarse con la duda antes de arruinar una relación que los hace felices.

Tauro: su reconocida pereza los hace también muy poco amigos de esforzarse al momento de tener aventuras. Prefieren no hacer nada del trabajo, aunque disfruten de estar con otras personas. Esto los lleva a no probar cosas nuevas, lo que a muchas personas les hace creer que son muy pudorosos. Lo que hace falta para que un nacido bajo este signo se anime es mucha incentivación, si no preferirá quedarse en lo conocido.

Libra: el signo del equilibrio ama sus estructuras y espera que todos las respeten. Eso hace que muchas veces estas personas se queden exclusivamente con lo que ya conocen. Si una persona de un signo más atrevido termina involucrado románticamente con un libra, pensará indudablemente que son muy pudorosos, porque no se animará a hacer nada atrevido en la cama.