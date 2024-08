Natalia Oreiro nació en Uruguay, se dedicó a la actuación y al canto y se la admira en distintas ciudades del mundo. Esto está claro en sus redes sociales. En Instagram cuenta con miles y miles de seguidores que quedan fascinados cada vez que da nuevas señales de vida y llenan sus publicaciones de corazones y hermosas demostraciones de cariño.

Natalia Oreiro enamoró a sus admiradores con una nueva producción de fotos

Ahora, Oreiro enamoró a más de uno de sus admiradores con una nueva producción de fotos. Es que es dueña de una gran belleza que no escatima en enseñar e hipnotiza a los internautas. "Linda que sos", "Hermosa", "Te quiero y admiro" y "Bella como siempre", son algunos de los tantos mensajes que se alcanzan a leer junto a las imágenes.

Cuando era niña, a Natalia Oreiro le diagnosticaron un trastorno. ¿Cuál es? Ella contó: "Tengo un tema con el ruido que me hace daño, que se llama misofonia, que es odio al sonido y hay ciertos ruidos que me dañan y eso sí es neurológico".

Natalia Oreiro es muy querida en distintas ciudades del mundo

Y, en diálogo con Julio Leiva, se explayó: "Es difícil de explicar porque no hay solo un patrón que te diga lo que es. Si estamos cerca y vos está haciendo un ruido, una descarga de ansiedad, ya sea masticando chicle, con el pie o la lapicera y eso no para, la persona empieza a absorber la ansiedad de la otra persona".

Explicó que antes no se diagnosticaba como una enfermedad y que en el colegio no podía concentrarse para rendir los exámenes en el aula y debía ir a la dirección. Sobre lo que le ocurre, señaló: "A mí no me genera ira, hay gente que, agarra tu caja negra y te la parte en la cabeza si eso pasa. Yo no, por suerte lo controlo".