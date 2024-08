El drama romántico de Netflix que no te dejará moverte del sillón hasta el final

Todos los días, Netflix cautiva a nuevos usuarios con el contenido de su extenso catálogo. Es que en esta popular plataforma de streaming hay brillantes títulos para todos los gustos y edades. ¿Aún no decides qué ver? Entonces aquí te recomendamos una película que combina drama y romance y que no te dejará moverte del sillón hasta el final.

Se estrenó en julio de 2021 en la plataforma y se llama La última carta de amor (The Last Letter from Your Lover, su título original). Es una película de drama romántico británica dirigida por Augustine Frizzell. Está basada en la novela homónima de Jojo Moyes que fue traducida a 33 lenguas.

La sinopsis oficial de Netflix dice: "Una periodista encuentra una valiosa colección de cartas de amor de 1965 y resuelve descifrar el misterio de un affaire secreto... al tiempo que inicia su propio romance". Es para mayores de 13 años y dura 110 minutos.

La historia tiene una doble narrativa ambientada entre Londres y la Riviera. Se da en la actualidad y en la década de 1960. Está protagonizada por Shailene Woodley, Felicity Jones y Callum Turner.

