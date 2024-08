Netflix: la serie de solo 6 episodios protagonizada por Blanca Suárez y que es furor

Netflix tiene estrenos casi todos los días y no siempre sabes cómo hallarlos. Pero no tienes de qué preocuparte ya que si te gustan las series de época, con actuaciones estelares, un casting popular y una historia movilizante, quizás esta sea la serie perfecta para ti y que no te puedes perder.

Hay una gran cantidad de producciones originales de Netflix pero pocas han logrado un éxito mundial sorprendente. Una de ellas es Las chicas del cable, que cuenta con la actuación de Blanca Suárez, una de las actrices españolas más queridas por su talento y papeles en películas y series.

Cada capítulo de esta serie dura entre 45 y 50 minutos. Foto: Netflix.

¿De qué trata la nueva serie?

Blanca Suárez vuelve a Netflix pero como la protagonista de Jaguar, una miniserie de drama y acción que ha logrado sorprender a todos sus espectadores. En pocas palabras, Jaguar narra la historia de Isabel Garrido, una joven española que sobrevivió a un campo de concentración.

Isabel quiere encontrar al hombre más peligroso de Europa y hacerlo pagar por matar a toda su familia. Sin embargo, es una tarea que no puede hacer por su cuenta por lo que necesita de un equipo con la misma sed de venganza y con grandes habilidades. Para Isabel esta es la única forma de tener justicia.

El tráiler de esta serie

La miniserie está inspirada en la España de los 60 y más de un crítico ha alabado su ambientación. Sin dudas es la serie perfecta para disfrutar en una tarde con amigos y acompañado de buenos aperitivos como una gaseosa, palomitas o golosinas. No te pierdas esta nueva entrega de Blanca Suárez en Netflix.