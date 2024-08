La increíble mansión de William Levy en España mientras pasa tiempo con su hijo, Christofer Levy

A pesar de la separación junto a Elizabeth Gutierrez, William Levy vive su mejor momento profesional en España. Actualmente, el actor cubano se encuentra en Tenerife con su nueva película, el sello de Secuoya Studios y Levy Entertainment.

En las últimas horas, sorprendió a sus seguidores con su lujosa mansión y la felicidad que tiene de estar allí junto a su hijo, Christopher Levy.

William Levy está de vacaciones junto a su hijo Christofer Levy. Fuente: Instagram.

La propiedad deslumbra con el color blanco, es un diseño que mezcla modernidad con tradición. Dispone de sala de estar, comedor y habitaciones de gran amplitud y para varios invitados, son solo una parte del encanto de este espacio en Punta de Teno. La villa tiene 200 metros del mar, rodeado de naturales donde se pueden practicar deportes como senderismo, piragüismo, golf y submarinismo. En sus historias de Instagram, Levy indicó: “Súper agradecido”.

Además, William Levy señaló: “Estoy muy feliz y en paz, desde hace varios meses y disfrutando ahora de mi hijo. No se inventen historias”.

Así fue el mensaje de Elizabeth Gutiérrez en sus redes sociales

A través de sus redes sociales, Elizabeth Gutiérrez manifestó: "He pasado meses reflexionando de muchas cosas. Sé que he herido sin querer a las personas que más amo... mis hijos y al padre de mis hijos. Merecen que yo aclare ciertas cosas que en su momento se dijeron y se tergiversaron... sin intención de volver a lo mismo, necesito aclararlo para esta con mi conciencia tranquila".

En ese sentido, la actriz destacó que "nadie mejor que yo sé lo que he vivido, lo que he sentido, lo que he pasado y sí, a pesar de nuestros problemas es el hombre que siempre voy a amar y desear lo mejor", pero indicó que su gran defecto es "amar al padre de mis hijos, pues prefiero que ese sentimiento sea de amor y no odio".

“No puede ser que las personas que no conocen la historia de adentro se atrevan a decir que yo 'estuve encarcelada'. Yo estaba en un lugar que yo elegí y donde el hombre que estuvo conmigo me cuidó, me protegió y me dio lo mejor de él... a veces más que a él mismo", aseguró la presentadora.