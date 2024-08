Jardín: el ingrediente de cocina que debes usar para fortalecer las plantas y evitar los insectos

Si bien el bicarbonato de sodio se convirtió en unos de los ingredientes más usados para limpiar diferentes objetos, también es ideal para usar en el jardín.

El bicarbonato de sodio es ideal para limpiar los cojines del exterior, de acuerdo Autumn Turgeon, propietaria de Get It Together Cleaning Services, recoge Aol. “Rociar los cojines para humedecerlos, espolvorear bicarbonato de sodio y fregar con movimientos circulares usando un trapo húmedo”, aconsejó la especialista.

Cómo usar el bicarbonato de sodio en el jardín

En caso de usar bicarbonato de sodio para incrementar el PH del suelo en un lugar específico, hay que mezclar una cuchara de bicarbonato de sodio con cuatro litros de agua. El especialista reveló que hay que “utilizar un pulverizador puede preparar un área demasiado ácida para la siembra, mejorar la salud de las plantas que prefieren un entorno alcalino o cambiar el color de las hortensias a un tono másrosado o rojizo”.

Estos son los beneficios de usar bicarbonato de sodio en el jardín. Fuente: archivo.

Saca las malas hierbas del jardín

Además, el bicarbonato de sodio es buena para sacar las malas hierbas que crecen en las grietas de las aceras y evitar nuevos brotes.

Picaduras de insectos

Algunas personas creen que la acidez de una picadura de abeja se puede calmar con una pasta de bicarbonato de sodio y agua, según indica Jerry Edwards, ex presidente de la Asociación de Agricultores de Georgia.

Para eso hay que poner una mezcla de bicarbonato de sodio y agua sobre picaduras de insectos para frenar el ardor. El producto es bueno para la picadura de avispa.

Limpia el contenedor de basura

En caso de que el contenedor de basura tiene mal olor, se puede usar bicarbonato de sodio y agua. Para eso hay que dejarlo actuar para sacar el feo olor y luego agregar jabón para platos previamente a fregar.

Crecimiento en las plantas

El bicarbonato de sodio sirve para que las plantas realicen una mejor fotosíntesis dado que las fortalece. Cuando la sustancia se disuelve en agua, se genera más dioxido de carbono.