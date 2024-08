El verdadero significado de soñar con una ex pareja

El mundo de los sueños ha sido estudiado por años por los psicólogos y especialistas para entender el significado de lo que ocurre cuando dormimos. Durante la noche se manifiesta el inconsciente de las personas con sueños que generan sensaciones positivas y también negativas.

Soñar con un ex

Una investigación sobre los sueños de la Universidad de Harvard mostró que soñar con alguien, por ejemplo con una ex pareja, no significa que se esté echando de menos. Hay muchos factores que pueden hacer que aparezca este sueño. Es decir, que no se traduce en que haya un interés romántico en la ex pareja.

Este tipo de sueño puede provocarse porque la persona puede haber recibido algún tipo de estímulo que se asocie al ex. "Tan simple como un perfume, un objeto, una situación similar a la que hayas vivido con dicha pareja, te puede hacer soñar con esta persona”, señalan los expertos de Chile. Por lo que no significa que tengas que preocuparte.

Un sueño que genera inquietud. Fuente: Shutterstock.

Si en el sueño apareces teniendo relaciones sexuales con tu ex pareja, en ese caso si estás echando de menos la intimidad con esa persona. Si se trata de un sueño recurrente, de algún modo estás intentando satisfacer alguna falta que tienes en la actualidad.

Por otra parte, los especialistas señalan que también el sueño con un ex simboliza una necesidad urgente de cambio y transformación. Esto ocurre también cuando la ruptura es reciente. En ese momento el inconsciente necesita un periodo de adaptación para poder vivir sin esa persona. Se recomienda buscar otras actividades como leer, hacer ejercicio para romper con la monotonía.