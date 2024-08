Sol Pérez conquista corazones desde la playa al atardecer

Sol Pérez asegura que el gimnasio forma parte de su vida y es lo que elige. "Tengo un montón de marcas que me acompañan pero no tengo que actuar que me guste entrenar o hacer que voy al gimnasio. Cuando una marca se suma, me piden que me muestre real, entonces no me cuesta hacer un video entonces para mí no es un trabajo extra", contó en diálogo con Diario Show.

"Elijo mostrar lo que pasa en mi vida y me cuido con lo que comparto. Me ha pasado de un montón de productos que tienen que ver con la salud que no consumo pero, a pesar de que la propuesta estaba buena, no era algo real. No quiero que la gente consuma algo pensando que lo consumo, me pasó cuando era más chica y no llegué a buen camino", agregó en la misma nota.

Sol no se queda quieta y siempre tiene nuevos desafíos por delante. "Busco salir de mi zona de confort, además de que siempre estoy pensando en qué es lo que va a venir. De todos modos, muchas veces está bueno que te sorprenda un proyecto. Nunca me hubiese planteado meterme en un reality, encerrarme en una casa, convivir con personas y hacer desafíos físicos", explicó.

Sol Pérez, lindísima

"Me llegó el proyecto, lo trabajamos un montón, me pareció que estaba buenísimo y elegí hacerlo. A mí hoy en día lo que más me gusta es hacer conducción, me gustan mucho los programas de juegos entonces creo que tiene que ver con eso", añadió Sol Pérez.

En Instagram es muy activa y con frecuencia llama la atención de sus admiradores. Ahora, conquistó corazones con una fotografía al atardecer en la playa.