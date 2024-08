Así entrena Laurita Fernández para lucir una figura espléndida

Laurita Fernández trabaja desde que era muy chica. Arrancó a los 16 y hoy ya tiene 33 años. En su carrera, muchas veces la criticaron. "Al ser elegida para conducir tal programa, para hacer tal obra, para protagonizar o ocupar tal lugar, siempre estaba esa mirada prejuiciosa de ‘ay, a ver, a ver, ¿lo va a poder hacer?’. O esa mirada de ‘ah, no, seguro es porque tiene un romance y conoce a tal’. ‘Para mí, salió con tal o cual’, ‘está con éste’, ‘está con…’ Siempre se adjudicaba algún éxito o algún logro profesional a un vínculo sentimental", contó en diálogo con María Laura Santillán.

"Comparto con muchos colegas que trabajaron y crecieron conmigo y a ellos no se les hacía ese tipo de planteos. Sí hay una mirada más machista en ese sentido. Yo me siento una afortunada, en los lugares de conducción de programas de entretenimiento no abundan las mujeres. Entonces es un lugar de privilegio y lo agradezco", señaló.

"Nadie de los que me ha dado trabajo a lo largo de todos estos años me miró como ‘menos’ por ser mina o por ser joven, todo lo contrario. Siempre me hacían saber que me habían elegido porque confiaban en mí, porque les gustaba mi trabajo y eso me daba la seguridad para encarar el proyecto", expresó Fernández.

En Instagram, Laurita Fernández tiene casi 5 millones de seguidores. Cuenta con una gran popularidad y eso, algunas veces, trae sus complicaciones. "Hay cosas de la intimidad que con los años fui aprendiendo a manejar mejor. Ya no estoy trabajando en un programa que es un reality, entonces muchas cosas ya no se exponen y uno puede elegir más qué compartir y qué no", indicó.

