La lujosa cartera picnic de Jennifer Lopez que usó y sorprendió a sus seguidores

Jennifer Lopez se convirtió en toda una influencer de la moda en las últimas semanas tras quedarse con su hija, Violet Affleck, al quedarse unos días en Hamptons al distanciarse de Ben Affleck. Durante esos días, aprovecha para hacer compras, hacer ejercicio y mostrar sus distintas rutinas de cuidado.

Ahora, la oriunda de Puerto Rico sorprendió a sus seguidores luego de mostrar una mini cartera Hermès Kelly muy lujosa. En cuanto a su vestimenta, usó un look casual de pantalones de mezclilla ajustados de talle bajo, un top sencillo blanco y lentes de sol.

La cartera está producida con un estilo veraniego de tejido de mimbre de sauce natural. Cuenta con una solapa frontal de cuero marrón, asas superiores enrolladas, una correa de hombro de cuero opcional y herrajes en plata paladio.

Así es la cartera que usó Jennifer Lopez y sorprendió a sus seguidores. Fuente: People en Español.

El look de la artista se encontró en TikTok y los seguidores no tardaron en opinar al respecto. “Con el precio me compro una casa”, “Son 70.000 una locura y la gente está muriendo de hambre en este mundo”, “Estoy más feliz con mi Michael Kors de $400”, “¿Esa bolsa de picnic?, fueron algunos de los comentarios.

Sin embargo, no es la primera vez que la artista sorprende a sus seguidores sobre su vestimenta. En el último video se puede ver a la cantante llegar a un supermercado con un vestido blanco y su bicicleta amarilla. Al entrar al supermercado buscó un productos específico y al pagar el producto, se sacó fotos con las empleadas del lugar.

¿Hay separación entre Jennifer Lopez y Ben Affleck?

Tras varias semanas de rumores, todo indica que la relación entre Jennifer Lopez y Ben Affleck llega a su fin. El Daily Mail informó sobre los motivos de la separación de la pareja: todo ocurrió cuando la cantante se enteró de que Ben adquirió repentinamente un departamento de soltero el miércoles 24, el día de su cumpleaños. La mansión ubicada en Pacific Palisades, Los Ángeles, le costó al actor 20,5 millones de dólares.

La adquisición del departamento ocurrió días después de que ambos colocaron en venta su mansión de Beverly Hills y de que López vendiera su penthouse de Nueva York por 23 millones.

Una fuente cercana a la pareja reveló que “están finalizados, pero aún no entregados”. "Finalizaron los papeles del divorcio con ella hace un mes, pero están esperando el momento adecuado para entregarlos".