Netflix tiene un thriller que te dejará sin poder levantarte del sofá

Netflix tiene propuestas con las que ha logrado cautivar a millones de usuarios en todo el mundo. Su catálogo es muy amplio con temáticas diversas para grandes y adultos. Lo cierto es que la plataforma de streaming tiene una serie que se lanzó en 2021, pero actualmente se lleva todas las miradas de la audiencia.

El Inocente se ha convertido en la favorita de la audiencia con 8 episodios que mantienen en vilo al espectador hasta el final. Es una adaptación de la novela publicada por Harlan Coben. El protagonista, Mario Casas, hace un trabajo destacable acompañado por Alexandra Jiménez y Aura Garrido.

De qué se trata

“Una noche, hace nueve años, Mateo intercedió inocentemente en una pelea y terminó convirtiéndose en un homicida. Ahora es un ex-convicto que no da nada por sentado. Su mujer, Olivia, está embarazada, y los dos están a punto de conseguir la casa de sus sueños. Pero una llamada impactante e inexplicable desde el móvil de Olivia vuelve a destrozar la vida de Mateo por segunda vez”, resume la sinopsis de la serie.

Una serie para maratonear. Fuente: Netflix.

Se trata de un thriller que ha tenido críticas muy positivas donde remarcan la idea que se acompaña por un excelente desempeño de los actores que le dan vida a esta serie. El elenco de la serie está integrado, además de Mario Casas, por Alexandra Jiménez, Aura Garrido, Jose Coronado, Juana Acosta, Susi Sánchez, Ana Wagener, Gonzalo de Castro, Martina Gusmán, Xavi Sáez, Miki Esparbé y Anna Alarcón.

“A mí lo que me atrajo leyendo el libro es cómo a un personaje que ha sufrido tanto, que es el de Mario (Casas), de repente, cuando está a punto de arrancar una vida nueva después de todo lo que le ha tocado vivir por culpa de un accidente del destino, le explota una bomba y no sabe por dónde le vienen los palos. Me sentí muy angustiado poniéndome en la piel de Mat y eso fue lo que me atrapó de la novela”, explicó el director de la serie, Oriol Paulo.