Para los amantes de las comedias, aquí les dejamos una recomendación que está en Netflix, es para mayores de 13 años, cuenta con la actuación de Salma Hayek y dura 116 minutos. ¿De cuál hablamos? De Cómo ser un latin lover (How to Be a Latin Lover).

Es una película de comedia estadounidense de 2017 dirigida por Ken Marino, escrita por Chris Spain y Jon Zack. La sinopsis oficial de Netflix dice: "Cuando su esposa ricachona lo pone de patitas en la calle, un envejecido donjuán no se detendrá ante nada hasta procurarse una nueva benefactora".

Netflix: la comedia con Salma Hayek que te hará reír durante 116 minutos

Está protagonizada por Eugenio Derbez, Salma Hayek, Rob Lowe, Kristen Bell, Raphael Alejandro, Raquel Welch y Rob Riggle. Fue estrenada el 28 de abril de 2017 en los Estados Unidos, por Pantelion Films de Lionsgate.

La historia sigue a Máximo, quien habiendo hecho una carrera en la seducción de mujeres mayores, se casa con una mujer rica que le dobla la edad. 25 años después, en su zona de confort y fuera de forma, su mujer de 80 años decide dejarlo por un vendedor de autos más joven.

