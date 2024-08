Lourdes Sánchez posó para la cámara y deslumbró con su precioso look

Lourdes Sánchez cuenta con miles de seguidores en Instagram que están pendientes de lo que comparte. Sabe que las redes sociales son un negocio y le presta mucha atención a ellas. "Hoy te pagan más por postear o por subir una historia que en la televisión; eso también es una realidad. Tu cuenta vale más que estar haciendo 150 mil programas", reconoció en diálogo con Teleshow.

Y detalló: "La cuarentena fue una explosión. Tengo mi manager, Vanesa Pellizzeri, a la que le decimos Luisito Rey (el padre de Luis Miguel) porque nos exprime".

Sobre lo que comparte, contó: "A mí me dio mucha práctica la cuarentena, en la que yo sentía que le hablaba a mucha gente, lo cual es real: le hablaba a mucha gente a través de una historia (de Instagram) y no me sentía tan sola, entonces contaba todo. Tengo como el relato fácil".

Lourdes Sánchez es muy activa en Instagram

"Y por ejemplo, con el tema de la casa, no es que voy y te digo: '¡Gracias por la mesada!', y me saco una foto. No; yo te cuento de dónde viene la piedra, me estudio todo, no te tiro así: '¡Qué lindo mi horno!', y una foto. No; te cuento que tiene ventilación, que esto, que lo otro…", añadió Lourdes Sánchez.

