Cinthia Fernández es una de las mediáticas que más activa está en las redes sociales. En Instagram tiene más de seis millones de seguidores que están pendientes de todo lo que sube y llenan sus publicaciones de hermosos mensajes y corazones.

Y ni cuando está de vacaciones descansa. Eso está claro con las recientes publicaciones que hizo desde Bariloche. Fernández está junto a sus pequeñas y su novio, Roberto Castillo, en el sur argentino esquiando.

Cinthia Fernández se llevó todas las miradas desde Bariloche

Este romance generó un gran revuelo en los medios y, sin embargo, la pareja se muestra feliz en las redes. Ante el gran alboroto, hace unas semanas, él señaló: "Me cuesta hablar de esta situación porque entiendo que es exponer a mis hijas. Me da muchísima vergüenza".

También, se expresó sobre lo que ocurrió con su ex mujer. "Cuando se va el enamoramiento, uno construye o abandona. Teniendo tres hijas, me duele que digan que yo soy infiel. Yo siempre le dije que yo me iba de la casa y que ella iba a seguir su vida tal cual y que yo voy a ser un compañero de crianza de las nenas siempre".

Cinthia Fernández y Roberto Castillo

"Daniela es una mujer brillante que, seguramente, va a encontrar un hombre mejor que yo", afirmó el abogado en diálogo con LAM, el ciclo que encabeza Ángel de Brito.