Sol Pérez conquistó miles de corazones desde las playas de Ibiza

No pasó aún un año desde que Sol Pérez y Guido Mazzoni dieron el gran sí frente al altar en una boda soñada. Su historia, para sorpresa de muchos, comenzó por las redes sociales. "Me empezó a hablar por Instagram. Él tiene gimnasios, me empezó a escribir para que yo fuera a entrenar. Yo le decía ‘sí, voy a arrancar, voy a arrancar’", contó ella a María Laura Santillán.

Y en la misma entrevista, indicó: "Me escribía desde la cuenta del gimnasio. Me invitaba al gimnasio. Él es muy divertido, muy gracioso. Cuando vio que yo no le contestaba o que le decía que iba a ir y no iba, me empezó a hacer chistes. Yo me mataba de risa, pero él nunca me invitaba a salir, entonces ahí quedaba".

Cuando fue al gimnasio, Sol Pérez quedó impactada. "Lo conocí y fue el amor de mi vida desde que lo vi. Tiene una forma de vivir y una manera de ver las cosas que yo claramente no tenía. Lo mío era trabajo, trabajo, trabajo", recordó.

Sol Pérez junto a su esposo, Guido Mazzoni

En Instagram ella comparte muchos momentos junto a su marido y también fotografías que enamoran más y más a sus admiradores. Ahora, desde las playas de Ibiza, Pérez subió dos instantáneas que conquistaron miles de corazones.

"Ibiza tiene ese no sé qué", escribió y sus fanáticos la llenaron de mensajes. "Que bomba Solcito", "Disfrutá que lo merecés", "La perfección hecha mujer", "Qué mujer", "Es un paraíso Ibiza y vos Sol, espléndida" y "Hermosa", son algunos de los tantos que se alcanzan a leer.