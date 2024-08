Con un video en redes, Sol Pérez enumeró las cosas que no le dejaría hacer a su marido

Sol Pérez es una de las estrellas del momento. La panelista que está nominada al Martin Fierro por su labor, tiene más de 9 millones de seguidores en Instagram que enloquecen con cada publicación de Sol. En uno de los últimos videos que compartió se la pudo ver jugando a una divertida encuesta con su marido.

El juego consistía en que cada uno tenía que nombrar las cosas que no le gustaría que hiciera el otro en una isla. Sol comenzó explicando el juego “Voy a hacerle un chiste a Guido como que le pongo tres límites inalcanzables en el caso que a él le tocase ir a una isla con solteras”.

Cuando llegó su esposo, Sol Pérez le pidió que dijera sus límites primero a lo que su marido respondió con humor “El primero, obviamente, no respirar el mismo aire que ellos, re tóxico”. Y agregó: “Hablando en serio. Primero, no hacer nada de lo que no te gustaría que haga yo, básicamente. Creo que nos conocemos tanto que vos sabés lo que me molestaría y yo sé lo que te molesta a vos”.

A su turno, la panelista dijo: “Primero, que no puedas hablar con ninguna chica. O sea, si te vienen a hablar, vos tenés que darte la vuelta y decirle ‘perdón, mi mujer no me deja, estoy casado’”, atinó a decir, antes de que Guido le conteste: “es un montón”. Número dos, Sol le dijo "no compartir la mesa con ninguna de las solteras, ni ninguna fiesta, ni nada".

Rápidamente estas respuestas hicieron que la pareja se echara a reír a carcajadas. Sus millones de fans también se sumaron a la risa en la publicación de Instagram. Llenando de comentarios y likes la publicación que hizo en colaboración su marido.