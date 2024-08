Jardín: el truco para evitar que la lavanda se seque

La planta de lavanda es una de las que puede alegrar el jardín debido a sus hojas, color violeta y el rico perfume que larga. Se cree que su origen se encuentra en la región mediterránea, abarcando áreas de Europa del Sur, el norte de África y partes del suroeste de Asia.

Sin embargo, es una planta delicada dado que si no se mantienen los cuidados correctos se puede secar. Aunque, existe un truco fácil de aplicar para evitar que ocurra.

Así puedes evitar que la lavanda se seque. Fuente: Pixabay.

Cómo evitar que la lavanda se seque

La planta de lavanda se pone verde en la parte superior y se seca por la inferior. Una de las razones es porque no hubo una poda correcta o no se podó en el momento que se debía. La lavanda necesita una poda regular para estimular el crecimiento. Si la planta de lavanda no se poda correctamente, puede convertirse en leñosa y vigorosa.

La lavanda requiere mucha luz solar, al menos 6 a 8 horas al día. Fuente: Pexels.

Paso a paso para cuidar la planta de lavanda