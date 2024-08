Romina Malaspina se hizo conocida en Argentina en 2015 cuando ingresó a Gran Hermano. Su paso por el reality le permitió trabajar en el exterior y así fue parte de otros ciclos similares en España y Chile.

En 2020 regresó a la pantalla local para conducir un noticiero en Canal 26. Sobre la experiencia, en Polémica en el Bar, contó: "La verdad, me encantó. Era una propuesta que no me esperaba hacer, cuando empezó la cuarentena yo ya estaba haciendo música, y de repente recibí la propuesta para presentar las noticias y aprendí mucho. Estuve 10 meses".

Ella dio un paso al costado de la señal televisiva para abrirse camino en la música. Sacó Color, su primera canción, y así se lanzó como cantante. Hoy, Malaspina también trabaja como DJ.

El nuevo álbum de Romina Malaspina en Italia que encantó a sus admiradores

En su cuenta de Instagram es muy activa y con frecuencia llama la atención de sus admiradores. Ahora, lo hizo con un nuevo álbum de fotos en Italia. "Gran destino para recorrer, una de las islas más lindas del Mediterráneo, y la segunda más grande de Europa", comenzó diciendo.

Romina Malaspina en Instagram

"Además de las playas increíbles que tiene esta isla, no te podes perder los pueblos que mantienen su estado medieval, es una locuraa como se mantiene en el tiempo. Si van pocos días la mejor forma de recorrerla es alquilando un auto", agregó Malaspina y conquistó miles de corazones.