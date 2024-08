Netflix cuenta con una amplia variedad de buenos títulos para todos los gustos. ¿Aún no te decides por cuál ver? Entonces aquí te simplificamos el trabajo y dejamos una recomendación. Es una película dramática mexicana que fue preseleccionada para un Óscar a mejor largometraje internacional en la 94º edición de Premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Se llama Noche de fuego y es una película escrita y dirigida por Tatiana Huezo, basada en la novela de Jennifer Clement titulada Prayers for the Stolen (2012). Se estrenó en julio de 2021 en el Festival de Cine de Cannes y obtuvo una mención especial en la sección Un Certain Regard.

Netflix: la película dramática mexicana que fue preseleccionada para un Óscar

La sinopsis oficial de Netflix cuenta: "En una región de México donde se cultivan amapolas, tres amigas se refugian en su amistad para sobrellevar la dura realidad que viven bajo la sombra del narcotráfico".

En el reparto está Mayra Batalla, Memo Villegas, Norma Pablo, Giselle Barrera Sánchez, Itzel Pérez, Julián Guzmán Girón, José Estrada, Alejandra Camacho, Camila Gaal, Marya Membreño, Ana Cristina Ordóñez González, Eileen Yáñez, Olivia Lagunas, Teresa Sánchez y Andrés Chavero, entre otros.

Mira el tráiler