Nati Jota enseña su hermosa figura en conjunto deportivo y enamora a sus fans

Nati Jota fue una de las primeras que incursionó en el streaming de la mano de Nico Occhiato en Luzu TV. A pesar del gran éxito del canal, optó por dar un paso al costado. Hoy trabaja en OLGA, el canal que dirige Migue Granados. “No me fui mal para nada, y mi salida no tuvo que ver particularmente con cuestiones de plaga", reveló en diálogo con Ángel de Brito.

Nati Jota hoy trabaja en OLGA

Y agregó: "Fue un todo. Había algo de la dinámica, de los temas, de los que hablábamos y del programa que me hacía sentir que ya había dado todo lo que podía dar ahí. Entonces, la motivación y el desafío sentí que estaban resueltos”.

“Tampoco es que decía: ‘Ay, bueno, pero me pagan una fortuna’... Igual, nunca me guié por la plata a la hora de elegir un trabajo. Me sentía cómoda, pero ya había dos cosas que...", señaló la comunicadora.

Luego, añadió: "Y me costó mucho tomar la decisión porque en ese momento Luzu era el único canal de streaming, y me preguntaba qué vendría después de eso. En ese momento no pensaba en otro canal al que le fuera tan bien”.

Nati Jota comenzó trabajando en Luzu TV

