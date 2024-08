Guillermina Valdés sabe bien cómo conquistar corazones frente al espejo

Guillermina Valdés no solo llama la atención por el contenido que comparte en su cuenta de Instagram. En el último mes lo hizo al confirmar su separación amorosa con Joaquín Furriel. Fue Ángel de Brito quien se encargó de revelar la ruptura de la pareja en LAM.

"Nos separamos. No quiere decir que no tengamos un vínculo lindo”, afirmó ella y agregó: “Las parejas a veces suceden y a veces no. No voy a hablar más, porque si no siempre termino hablando…”.

Y, a pesar de las insistencias del notero por saber el motivo de la ruptura, indicó: "No funcionamos como pareja, es la verdad. ¿Vos te pensás que te voy a decir a vos por qué decidí separarme? No, loco, no hay manera".

Guillermina Valdés y Joaquín Furriel

El cronista también quiso saber si llegó a enamorarse del actor. "No, perdón pero no te voy a responder eso. Nunca expusimos la pareja, ¿por qué hoy te diría cuando está terminada lo que sentí?", aseguró la ex de Marcelo Tinelli.

En las redes sociales, Guillermina Valdés es muy activa y suele llevarse todas las miradas. Ahora, conquistó más de un corazón frente al espejo con un hermoso look invernal.