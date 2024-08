El mensaje esperanzador del ángel de la guarda para este 22 de agosto para Aries, Tauro y Géminis

Como cada día el ángel de la guarda llega con un mensaje de esperanza y con buenos augurios. En esta ocasión tiene consejos especiales para las personas de Aries, Tauro y Géminis. Se trata de los seres celestiales que quieren hacer nuestra vida más placentera y feliz, por eso siempre están presentes incondicionalmente al lado de cada uno.

La astrología dice que todas las personas, por ende, todos los signos tienen un ángel guardián que oficiará de guía durante el paso por la vida terrenal. Por eso hay que confiar en ellos, atender su mensaje y ser agradecidos. A veces tienen advertencias que en el futuro servirán para no cometer los mismos errores y poder salir adelante.

Aries

El ángel Samael aconseja siempre decir lo que piensas, no te guardes ningún comentario. Solamente deja que tu corazón se abra para decir la realidad y que el resto pueda entender. Esta semana llegará una nueva propuesta laboral con un buen salario que te tentará a cambiar de trabajo. Para lograr el éxito hay que ser paciente.

Hay que escuchar el mensaje. Fuente: Shutterstock.

Tauro

El ángel Hamabiel recomienda que no te olvides de apoyar a tu familia. Eres una persona maravillosa y bondadosa. Tu buena vibra es muy abundante por eso no tienes que quedarte estancado. Tienes que animarte a dar el salto para que tu vida de un giro y encuentres la felicidad que buscabas.

Géminis

El ángel Ambriel les dice a los de este signo que tienen que salir de esa situación con la persona que no los quiere. No es necesario que seas empático donde tu corazón no es bienvenido. Tienes mucho amor para dar y no hay que darse por vencido. Las relaciones cambian y van fluyendo. Es cuestión de estar abierto a conocer a otras personas.