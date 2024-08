Cristian Castro y Mariela Sánchez fueron centro de atención una vez más tras verlos juntos en las redes sociales. La cantante y el empresario habían decidido cortar relación por segunda vez después de que salieran a la luz audios de Sanchez hablando mal de su suegra.

Sin embargo, revolucionaron las redes sociales tras verse juntos en un auto y felices. Tras la publicación, los seguidores felicitaron a la pareja. Por su parte, Sánchez publicó una nueva foto del “Gallito feliz” donde señalaba “Mi amor nuevamente feliz, Cristian Castro”. Al mismo tiempo, la argentina expresó: "¡Te amo, mi amor!”.

Cristian Castro y Mariela Sánchez volvieron a estar juntos. Fuente: Instagram.

Según informaron algunos portales, la pareja recorrió la ciudad turística y algunos vecinos de Granja de Funes aseguraron que también estuvieron recorriendo las calles del barrio.

En su momento, Cristian Castro reveló a la prensa: “Estoy en un momento muy difícil, sinceramente, personal, porque la verdad no entiendo cuál es la mala suerte, por qué tanta mala suerte, pero bueno, hay que tener optimismo, hay que tomarse las cosas, no personales, porque si ya me las hubiera tomado personales estaría más y más triste”.

De acuerdo a la revista Hola!, Cristian Castro se mantenía positivo por la situación y reveleba: “Hay que seguir optimistas, pero cuando no le importas a esa persona, es cuando duele tanto”. Sin embargo, el cantante indicaba estar apoyado por sus amigos y la prensa. “Estoy contento, porque los tengo a ustedes, tengo la atención de mucha gente. Estoy contento de estar en México con mi mamá”.

La historia de amor entre ambos inició a fines de 2023. Fuente: Instagram.

Historia de amor entre Cristian Castro y Mariela Sánchez

La historia de amor entre ambos inició a fines de 2023. Ambos empezaron a salir juntos y se los vio en el cumpleaños nº 80 de Susana Giménez. Ahora la pareja, estuvo en un impasse en mayo luego de una conversación que se filtró de ella hablando mal de él.