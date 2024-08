Netflix: la serie con la que no podrás dejar de llorar y emocionarte

A veces sólo necesitamos acostarnos en el sillón y encontrar una buena serie para llorar y descargar emociones. Para esto, Netflix nos ofrece una gran variedad de producciones que son ideales. Además, también nos hacen reír con algunas situaciones y reflexionar sobre temas profundos de la vida.

En esta ocasión, traemos una recomendación protagonizada por Ricky Gervais que fue el creador, guionista y productor ejecutivo de esta producción. Este actor, quien es mundialmente conocido por su humor ácido y sin límites, llevará todas sus herramientas a esta serie de Netflix.

Con esta serie podrás reir y llorar a la vez. Foto: Netflix

La producción de Netflix para llorar y emocionarse

"After life" es una serie que nos presenta a Tony, un hombre común que se encuentra en una gran depresión luego de que su esposa muere de cáncer. Pensado incluso en suicidarse, Tony decide continuar con su vida pero molestando al mundo que lo rodea como venganza por lo que sucedió.

En esta serie no sólo vamos a llorar por la emoción de la historia si no también de risa, ya que After life tiene una gran dosis de humor negro. También nos llevará a reflexionar sobre el profundo duelo que pasa una persona luego de la pérdida de alguien muy querido.

After Life de Netflix es una serie dramática y cómica que explora los temas de la pérdida y el duelo. Foto: Netflix

Por eso, si eres usuario de Netflix no puedes perderte esta producción única dramática y curativa para procesos difíciles. También toca la importancia de los vínculos de amistad en estas ocasiones. Ya que los amigos de Tony harán lo imposible para recuperar a quien era antes del accidente.