El trucazo para limpiar los ojos de tu mascota sin hacerle daño

Tener una mascota en el hogar conlleva muchas responsabilidades, como su comida, paseos y también su higiene. Aunque algunos animales son más limpios que otros, los humanos debemos hacernos cargo de mantener su limpieza personal. En este sentido, muchas veces nos encontramos con que el perro o gato tiene lagañas, aquí te enseñaremos cómo quitarlas sin hacerle daño.

En primer lugar, es importante reconocer que tipo de lagaña tiene tu perro o gato. A pesar de que algunas son normales, podemos encontrar también diferentes tipos que nos indican el estado de salud del animal. Las lagañas blancas son un signo de inflamación, las amarillentas pueden ser una infección y las verdosas indican conjuntivitis.

Las lagañas pueden acumular bacterias y suciedad en los ojos de tu mascota. Foto: Shutterstock

Cómo limpiar los ojos de tu mascota de forma correcta

Los expertos veterinarios recomiendan limpiar los ojos de tu mascota de dos a tres veces por semana cuidadosamente. Para esto, debes contar con gasas estériles y agua de manzanilla tibia. Una vez conseguido esto, humede la gasa en el líquido y masajee la zona del ojo con movimientos circulares, sin tocar el globo ocular del perro.

El movimiento tiene que ser muy suave para no lastimarlo. Una vez que vemos que la lagaña ya se desprendió, vamos a quitarla suavemente intentando no tirar los pelos del ojo. Es recomendable utilizar diferentes gamas para cada ojo, así no pasamos la suciedad de uno al otro.

Si no tienes gasa también puedes utilizar un algodón para limpiar los ojos de tu mascota. Foto: Shutterstock

Como dijimos anteriormente, si detectas que el color de la lagaña de tu perro o gato es de un color extraño debes llevarlo al veterinario para un control. Mantener una higiene adecuada de tu mascota te permitirá también detectar posibles enfermedades y prevenirlas.