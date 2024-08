Graciela Alfano luce su figura perfecta en un vestido de transparencias a sus 71 años

Graciela Alfano no es sólo un icono del mundo del espectáculo sino también es una gran influencer en redes sociales. A lo largo de los años, la ex vedette ha logrado conquistar Instagram acumulando más de un millón de seguidores. Para ellos, comparte imágenes de sus vacaciones disfrutando del verano europeo.

En una de sus últimas publicaciones, podemos ver a la mediatica disfrutando de un pequeño pueblo mientras posa con un vestido largo, negro y transparente. De esta forma, Alfano demuestra que continúa estando vigente como una de las mujeres más icónicas de Argentina a sus 71 años.

A sus 71 años, Graciela Alfano muestra su figura perfecta a través de un vestido de transparencias. Foto: @iconoalfano

Alfano no pierde la oportunidad para mostrar en Instagram el amor que tiene con su pareja, el empresario Carlos Bustin y mostrar su costado más hot. Es por eso, que la túnica de encaje negra y semitransparente que utilizó causó revuelo entre sus fans que no tardaron en alabar su figura y llenar de me gusta la publicación.

Además, Graciela acompañó el video con una canción de ABBA y un mensaje para todos sus seguidores: "Después de un día increíble en la bahía , amarramos en un puerto que combina exquisiteces culinarias y un viaje a un pasado lleno de misterio. ¡Qué mejor escenario para el romance que compartir un atardecer en este increíble lugar!. Comparto cómo siempre con Uds, mis compañeros de viaje, los amo y bendigo desde mi corazón".

Carlos Bustin y Graciela Alfano se encuentran de vacaciones en Europa. Foto: @iconoalfano

En otras publicaciones de su Instagram podemos ver otras postales de los lugares increíbles donde estuvo la ex vedette en compañía de su familia. Además, aprovecha a mostrar sus modelos de microbikinis con los que marca tendencia.